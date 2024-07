Selenskyj hat in Odessa das Andenken an die gefallenen Militärsegler geehrt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine hat sich in Odessa mit Vertretern der Verteidigungsministerien der Niederlande und Großbritanniens getroffen.

Am Tag der Seestreitkräfte der Streitkräfte der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj in Odessa das Andenken an die Militärmatrosen geehrt, die in den Kämpfen mit den russischen Invasoren ihr Leben gelassen haben. Dies teilte der Pressedienst des Staatsoberhauptes am Sonntag, den 7. Juli mit.

Die Soldaten der Ehrengarde legten im Hafen von Odessa einen Kranz mit Blumen des Präsidenten zum Gedenken an die gefallenen Soldaten der Marine an der Stella nieder. Zu den Klängen der Surma erwiesen die Versammelten den gefallenen Verteidigern die Ehre.

Neben Selenskyj nahmen auch der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp, der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans und der britische Verteidigungsminister John Gili an der Zeremonie teil.

Selenskyj ehrte in Odessa das Andenken an die gefallenen Marinesoldaten. Foto: Pressedienst des Präsidenten der Ukraine

Wir erinnern daran, dass seit 2015 der berufliche Feiertag der Soldaten und Angestellten der Marinestreitkräfte der Ukraine am ersten Sonntag im Juli begangen wird.

In seinen Glückwünschen bezeichnete Selenskyj die Soldaten der Marine als Helden, die bewiesen haben, dass das ukrainische Meer die russische Flotte nicht dulden wird.