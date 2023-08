Selenskyj reagierte auf den Absturz des Flugzeugs von Prigoschin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Als die Ukraine sprach und an die Länder der Welt wegen des Flugzeugs appellierte, haben wir das nicht so gemeint, sagte der Präsident.

Die Ukraine hat nichts mit dem Absturz des Flugzeugs zu tun, an dessen Bord sich der Chef der russischen privaten Militärfirma Wagner Jewgeni Prigoschin befand. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa am Donnerstag, den 24. August in Kiew.

Auf die Frage nach dem Tod von Prigoschin antwortete das Staatsoberhaupt: „Als die Ukraine sprach und sich an die Regierung wandte, wurde sie von ihr nicht ernst genommen: „Als die Ukraine sprach und an die Länder der Welt bezüglich der Flugzeuge appellierte, meinten wir das nicht, wir meinten etwas ganz anderes und wollten Unterstützung. Obwohl es wahrscheinlich auch in irgendeiner Weise helfen wird. Erstens: Wir haben mit dieser Situation nichts zu tun, das ist klar. Ich denke, jeder weiß, wer etwas damit zu tun hat“.

Wir erinnern daran, dass am Abend des 23. August in der Region Twer ein Privatflugzeug mit der Führung des privaten Militärunternehmens Wagner, darunter Jewgeni Prigoschin, abgestürzt ist. 10 Menschen starben.

Russische Propagandisten glauben, dass die Ursache des Flugzeugabsturzes ein „terroristischer Anschlag“ gewesen sein könnte.

ISW: Putins Befehl zum Abschuss von Prigoschins Flugzeug ist Rache