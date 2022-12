Selenskyj reagierte auf den Angriff von Drohnen auf die Region Odessa

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das wichtigste Thema in der Ukraine ist heute der Energiesektor. Insbesondere die Stromversorgungslage in der Region Odessa ist nach dem Beschuss durch das Aggressorland sehr schwierig. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Video-Statement, das er am Samstag, den 10. Dezember, auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte.

Er wies darauf hin, dass nach dem nächtlichen Angriff iranischer Drohnen Odessa sowie Städte und Dörfer in der Region in Dunkelheit lagen. Vor allem in der Region Odessa sind bisher mehr als 1,5 Millionen Einwohner ohne Strom.

„Nur kritische Infrastrukturen wurden angeschlossen. Solange es möglich ist, Strom zu liefern“, fügte der Staatschef hinzu.

Ihm zufolge haben die russischen Invasoren über Nacht 15 Kamikaze-Drohnen auf das Gebiet der Region Odessa abgefeuert.

„Das ist die wahre russische Haltung gegenüber Odessa, die Haltung gegenüber den Odessanern. Ein bewusster Spott, ein bewusster Versuch, die Stadt ins Unglück zu stürzen“, sagte Selenskyj…