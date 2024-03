Selenskyj reagierte auf die ukrainischen Oscars

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der mit dem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm 20 Tage in Mariupol erzählt vom russischen Terrorismus. Das schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 11. März, in Telegram.

„Vor mehr als zwei Jahren griff Russland Mariupol brutal an. 20 Tage in Mariupol ist ein Film, der die Wahrheit über den russischen Terrorismus zeigt. Vielen Dank an das Team, das an diesem Film gearbeitet hat und einen so wichtigen Oscar erhalten hat, der es uns ermöglicht, laut über den russischen Krieg gegen die Ukraine zu sprechen“, sagte er.

Der Präsident dankte allen, „die die Wahrheit über diesen Krieg, über die Tapferkeit unseres Volkes und den Schmerz unseres Volkes verbreitet haben.“

„Wir erinnern uns an jeden Tag dieses Krieges, an jeden Tag von Mariupol, an seine Verteidiger und Beschützer und werden sie niemals vergessen. Wir erinnern uns an alle, die für die Stadt gekämpft haben. Wir erinnern uns und müssen alle Verteidiger von Mariupol und Asowstal, die immer noch unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten werden, aus russischer Gefangenschaft befreien. Wir erinnern uns daran, dass wir das russische Übel besiegen müssen, um das normale Leben für alle unsere Menschen, für jede unserer Städte, wiederherzustellen“, schrieb Selenskyj.

Wir möchten daran erinnern, dass der ukrainische Film 20 Tage in Mariupol den Oscar in der Kategorie Bester Dokumentarfilm gewonnen hat. Der Regisseur Mstislav Chernov nahm den Preis entgegen und sagte, er würde ihn gerne dafür eintauschen, dass Russland die Ukraine nie wieder angreift.