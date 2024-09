Selenskyj: Russland hat heute fast 90 UAVs gegen die Ukraine eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Laut Selenskyj hat Russland am 19. September fast 90 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt, darunter einen Angriff auf ein Altenzentrum in Sumy

„An nur einem Tag haben die russischen Truppen heute – bis jetzt – bereits fast 90 gelenkte Luftbomben eingesetzt. Auf unsere Städte, auf ukrainische Stellungen. Wir werden auf jeden Fall auf diesen Terror der russischen Armee reagieren. Wir werden spürbar reagieren“, sagte er.

Nach Angaben des Präsidenten laufen derzeit in Sumy Rettungsmaßnahmen nach dem russischen Bombenangriff.

„Es hat ein Altenheim getroffen. Nach den jetzt vorliegenden Informationen befanden sich fast 300 Menschen in dem Gebäude – mehr als 200 Patienten und 60 Mitarbeiter. Die Evakuierung ist im Gange und es wird geprüft, ob sich noch Menschen unter den Trümmern befinden. Über die Verletzten wissen wir bereits Bescheid, mindestens eine Person ist gestorben. Mein Beileid. Russland konnte nur wissen, dass es sich bei diesem Altersheim nicht um eine Militärbasis, nicht um eine militärische Einrichtung handelt“, sagte Selenskyj.

Am 19. September hat die russische Armee Sumy mit gelenkten Luftbomben beschossen. Es ist bekannt, dass das Altenpflegeheim in Sumy getroffen wurde. Zum Zeitpunkt 19:00 Uhr gibt es 13 Verletzte. Die Patienten des Pflegeheims wurden an speziell vorbereitete Orte evakuiert. Die Menschen werden medizinisch und psychologisch betreut.