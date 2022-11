Selenskyj sagt, dass daran gearbeitet wird, die IAEO zu beauftragen, Russland zum Ausstieg aus dem KKW zu bewegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, er habe mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über den Schutz der ukrainischen Energieanlagen und insbesondere über die Entmilitarisierung des Kernkraftwerks Saporischschja gesprochen.

Quelle: Selenskyjs Rede

Direkte Rede: „Ich habe heute mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Umsetzung mehrerer Punkte unserer Friedensformel gesprochen. Es geht um die Strahlungssicherheit und die Situation im Kernkraftwerk Saporischschja sowie um die Energiesicherheit der Ukraine und Europas.

Wir arbeiten an der Umsetzung der IAEO-Anweisung, jegliche feindliche Aktivität gegen ukrainische Atomanlagen zu unterbinden.“

Details: Selenskyj fügte hinzu, dass die Entmilitarisierung des Kernkraftwerks Saporischschja äußerst wichtig sei und dass Russland alle seine Kämpfer von dort abziehen und den Beschuss des Kraftwerks einstellen müsse. Macron ist laut Selenskyj bereit, den Schutz der ukrainischen Energieanlagen zu unterstützen.

Selenskyj sagte auch, dass Frankreich bereit sei, bei der Konferenz über den Wiederaufbau der Ukraine und die Umsetzung des Fast Recovery Plans eine Führungsrolle zu übernehmen.

Hintergrund: Am 17. November verabschiedete der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO), der aus 35 Nationen besteht, seine dritte Resolution seit Beginn des Krieges in der Ukraine, in der Russland aufgefordert wird, alle Aktivitäten an ukrainischen Atomanlagen einzustellen.

