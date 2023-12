Selenskyj sagt, er habe mit Orban nicht über einen Dialog mit Putin gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit dem ungarischen Ministerpräsident Wiktor Orban nicht ein einziges Mal über einen „Waffenstillstand gegen die Russische Föderation“ gesprochen. Das erklärte das Staatsoberhaupt am Dienstag, den 19. Dezember, auf einer Pressekonferenz.

„Ich habe mit Wiktor Orban nie über einen Waffenstillstand oder einen Dialog mit Putin gesprochen. Vielleicht hat er dieses Thema mit seinen Freunden, den EU-Staats- und Regierungschefs oder in den USA angesprochen. Es gab so etwas in seiner Rede, aber für mich ist das ein bisschen seltsam, denn manchmal ist seine Politik nicht sehr freundlich zu uns. Und das ist eine Tatsache. Und er hat es von mir erfahren“, betonte der ukrainische Regierungschef.

Ihm zufolge hatte er eine Frage an Orban bezüglich Ungarns Blockade des EU-Beitritts der Ukraine.

„Ich habe Orban gefragt: Wiktor, nennen Sie mir einen Grund, warum Sie unseren Beitritt zur EU nicht unterstützen, vielleicht können wir eine diplomatische Lösung finden. Er konnte keine Antwort darauf geben, warum wir nicht ein Treffen organisieren können, um alle Probleme zu lösen“, fasste der ukrainische Präsident zusammen.

Wie wir bereits berichteten, sagte die litauische Europaabgeordnete Rasa Jukniaviciene, dass der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban offensichtlich für Wladimir Putin arbeitet und nicht den wahren Willen des ungarischen Volkes vertritt. Auf diese Weise zerstört er die Europäische Union einfach von innen heraus.