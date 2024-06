Selenskyj sagte, er habe mit Xi Jinping über Waffen gesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Peking hat die russische Invasion in der Ukraine nicht verurteilt und unterhält außerdem diplomatische Beziehungen zu Moskau.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping versprach, keine Waffen an Russland zu verkaufen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit US-Staatschef Joe Biden in Italien am Donnerstag, den 13. Juni. Das Briefing wurde auf dem YouTube-Kanal des Präsidialamts übertragen.

„Ich hatte ein Telefongespräch mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Er sagte, er werde keine Waffen an Russland liefern. Wir werden sehen – aber er hat mir das gesagt. Wenn er ein respektierter Mann ist, wird er es nicht tun, denn er hat mir sein Wort gegeben“, sagte Selenskyj.

Gleichzeitig sagte US-Präsident Biden, dass „China keine Waffen“ an Russland liefere, sondern Russland die Möglichkeit verschaffe, Waffen zu produzieren. Dabei geht es insbesondere um Technologien, die dies ermöglichen. Auf diese Weise, sagte er, hilft China Russland.

China, das an diesem Wochenende nicht am Friedensgipfel in der Schweiz teilnehmen wird, wirbt bei den Regierungen der Welt für seinen „Friedensplan“.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, Russland und China versuchten, den Friedensgipfel zu schwächen.

Großbritannien sieht direkte Bedrohung durch Allianz zwischen Russland und China