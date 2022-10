Selenskyj hat sich über diejenigen geäußert, die dazu aufrufen, Russland zu "verstehen"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass der Mangel an Wissen zur Entstehung von Leuten führt, die dazu aufrufen, „Russland zu verstehen“. Das sagte er am Freitag, 21. Oktober, in einer Videoansprache vor Teilnehmern der Frankfurter Buchmesse.

„Wir müssen offen sagen: Es gibt immer noch genug Figuren in Europa, die zum ‚Verständnis‘ für Russland aufrufen und versuchen, die terroristische Politik von Staaten wie dem Iran zu ignorieren. Es gibt solche Menschen in verschiedenen Bereichen – in der Politik, in der Wirtschaft, in zivilgesellschaftlichen Organisationen und in den Medien. Warum ist das möglich? Wie kommt es dazu? Eine Antwort: ein Wissensdefizit. Ein Wissensdefizit in der öffentlichen Mehrheit. Erstellen und verbreiten Sie Bücher über diejenigen, die Europa durch Korruption oder einfach Gleichgültigkeit geschwächt haben. Informieren Sie die Menschen über sie. Über diejenigen, die terroristischen Staaten Macht verliehen haben. Verbreiten Sie die Geschichten über den Sieg der Freiheit. Die Menschen müssen davon erfahren“, sagte der Präsident.

Ihm zufolge hat er Verleger und Autoren, Geschäftsleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Pädagogen und Journalisten in die Ukraine eingeladen.

„Um zu sehen, was unser Volk durchmacht. Was wir bis jetzt erreicht haben. Welche Bedrohungen wir noch haben. Schauen Sie es sich an und erzählen Sie davon. Zu erzählen, weil es auch für andere Völker in Europa mit Gefahren verbunden ist. Während terroristische Staaten immer noch existieren“, sagte Selenskyj.

Der Präsident sagte zuvor, dass Russland versucht, Menschen „einzufrieren“, aber im Gegenzug wird es als der „am meisten eingefrorene internationale Kriminelle“ behandelt werden…