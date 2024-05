Selenskyj sprach vor Druckern und Verlegern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Vom ersten Tag dieses Krieges an war klar, dass Russland nicht nur gegen unser Land kämpft, sondern ganz allgemein gegen alles, was dem Staat und dem Volk Leben gibt, betonte der Präsident.

Am Samstag, den 25. Mai, feiert die Ukraine den Tag der Beschäftigten in Verlagen, Druckereien und im Buchhandel. Der Präsident der Ukraine Wolodymyr Selenskyj richtete Worte des Dankes an die Beschäftigten der Branche und betonte die Bedeutung ihrer Arbeit.

„Am Tag der Arbeiter der Verlage, der Druckereien und des Buchvertriebs sprechen wir allen unseren Dank aus, die in dieser schwierigen Zeit weiterhin das ukrainische Buch schaffen und verbreiten. Vom ersten Tag dieses Krieges an war klar, dass Russland nicht nur gegen unser Land kämpft, sondern ganz allgemein gegen alles, was dem Staat und dem Volk Leben gibt: gegen die Kultur, die Entwicklung, unsere Geschichte, alle menschlichen Werte. Die durch den russischen Angriff zerstörte Druckerei in Charkow und Zehntausende von zerstörten Büchern sind nur ein Beispiel für das grausame und unmenschliche Vorgehen des Feindes. Getötete Menschen, verbrannte Schulbücher – das sind die wahren Ziele, die Russland für Raketenangriffe auswählt. Und nur angemessene Waffen, angemessene Verteidigung für alle unsere Städte, alle unsere Menschen können das verhindern“, heißt es in der Veröffentlichung auf den offiziellen Seiten von Selenskyj in den sozialen Netzwerken.

Wir erinnern daran, dass die russischen Aggressoren am 23. Mai einen weiteren Angriff auf Charkiw und andere bewohnte Gebiete der Region Charkiw durchgeführt haben. Infolge des russischen Raketenangriffs auf den Druckereikomplex wurden sieben Menschen getötet und 21 weitere verletzt.