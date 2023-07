Selenskyj sprach mit Rutte: Aufzeichnung des Beginns der Pilotenausbildung auf F-16

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj hat nach dem Rücktritt des niederländischen Ministerpräsidents Mark Rutte ein Telefongespräch mit diesem geführt. Dies teilte das Staatsoberhaupt am Samstag, den 8. Juli, auf Telegram mit.

Der Präsident rief den niederländischen Ministerpräsidenten aus der Türkei an, wo er sich aufhält.

„Wir haben unsere Unterstützung in einem schwierigen politischen Moment ausgedrückt. Wir haben über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich und die Vorbereitungen für den Weltfriedensgipfel gesprochen. Wir haben die Bedingungen für den Beginn einer Ausbildungsmission für ukrainische Piloten auf F-16-Flugzeugen festgelegt. Wir haben unsere Positionen am Vorabend des NATO-Gipfels in Vilnius koordiniert“, sagte Selenskyj.

Der ukrainische Staatschef dankte den Niederlanden für ihre prinzipientreue Haltung gegenüber der russischen Invasion in der Ukraine und für die Anerkennung des Holodomor als Völkermord durch das niederländische Repräsentantenhaus.