Selenskyj spricht auf einer Konferenz in München

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Samstag, 19. Februar, München. Nach Angaben des Pressedienstes des Präsidialamtes nimmt er an der diesjährigen jährlichen Sicherheitskonferenz teil, die sich mit den aktuellen Bedrohungen in Osteuropa und der Lage in der Ukraine befasst.

Der Präsident erwartet konkrete Vereinbarungen, um der Ukraine zusätzliche militärische und finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen.

Der ukrainische Präsident wandte sich in seiner Rede an Europa. Er sagte, dass es im Lande Kämpfe gebe und dass Hagelkörner in Mariupol und nicht in europäischen Städten einschlagen würden.

„Die Absolventen flogen nach Mariupol, nicht in europäische Städte. Kein Land in Europa weiß, wie viele Kriegsgräber es jeden Tag gibt“, sagte er.

Selenskyj betonte, dass die Ukraine Frieden wolle.

„Die Ukraine will Frieden. Europa will Frieden. Die Welt sagt, sie wolle nicht kämpfen, und Russland will nicht angreifen. Einige von uns lügen. Dies ist noch kein Axiom, aber auch keine Hypothese“, sagte der Präsident…