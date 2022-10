Selenskyj hat die Stromsituation bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Stabilisierungs- und Notstromausfälle in den ukrainischen Regionen sind bereits um eine Größenordnung geringer, aber der Bedarf ist immer noch vorhanden. Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Samstag, den 29. Oktober.

„Wir tun alles, was wir können, um Stromausfälle so vorhersehbar wie möglich zu machen, damit die Menschen ihren Tag planen können. Ich möchte denjenigen, die an der Wiederherstellung der Stromversorgung der Stadt Uman und des Bezirks Uman in der Region Tscherkassy gearbeitet haben und noch arbeiten, gesondert danken. Die Situation dort war nach einem der russischen Streiks in der Tat schwierig“, sagte er.

Dem Präsidenten zufolge besteht die schwierige Situation in der Region Kiew weiterhin.

„Die Situation war kritisch, aber wir bringen sie jetzt in Ordnung“, präzisierte er.

Selenskyji betont jedoch, dass die Wiederherstellung der technischen Lieferfähigkeit nicht bedeutet, dass der Energiemangel im System überwunden ist, und fordert die Ukrainer auf, bewusst mit ihrem Stromverbrauch umzugehen.

„Dieser Bedarf besteht weiterhin. Jetzt müssen wir alle unseren Teil dazu beitragen, die Stabilität des gesamten Energiesystems zu erhalten“, fügte er hinzu…