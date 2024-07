Selenskyj traf sich mit US-Gouverneuren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Freitag, den 12. Juli, hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit den Gouverneuren der Vereinigten Staaten getroffen, teilte der Präsident der Ukraine in den sozialen Medien mit

Dies teilte Selenskyj in den sozialen Medien mit.

Ihm zufolge fand „ein wichtiges Gespräch darüber statt, wie wir mehr Verbindungen zwischen der Ukraine und Amerika, zwischen unseren Gemeinschaften in beiden Ländern herstellen können.“

Bei dem Treffen wurden viele Fragen über die Situation in der Ukraine und darüber, wie man der Ukraine mehr Schutz bieten kann, aufgeworfen, sagte der Präsident.

„Ich bin dankbar für Ihre Bereitschaft, die Ukraine in Zukunft zu unterstützen, die Zusammenarbeit zwischen unseren Verteidigungsunternehmen auszubauen und sich am Wiederaufbau der Ukraine zu beteiligen. Gemeinsam werden wir unsere Länder auf jeden Fall stärker machen“, schrieb Selenskyj. Anfang dieser Woche traf sich Präsident Wolodymyr Selenskyj in der ukrainischen Botschaft in den Vereinigten Staaten mit Spitzenvertretern führender US-Verteidigungsunternehmen. Im Rahmen dieses Treffens unterzeichneten Ukroboronprom und Northrop Grumman eine Vereinbarung über die Errichtung einer neuen Munitionsproduktionsanlage.