Selenskyj traf sich mit kanadischen Geschäftsleuten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit kanadischen Geschäftsleuten getroffen. Das Treffen fand in Toronto unter Beteiligung des kanadischen Ministerpräsidents Justin Trudeau statt, teilte der Pressedienst des ukrainischen Staatsoberhauptes am Samstag, den 23. September mit.

Er wies darauf hin, dass das Hauptthema des Treffens Investitionen in der Ukraine für den Wiederaufbau während des Krieges waren.

„Wir sind sehr daran interessiert, dass Sie in die Ukraine kommen, wir sind sehr an der Wiederherstellung der Ukraine interessiert – das ist es, was wir heute brauchen. Das sind alles Bereiche, in denen Sie stark sind. Wir sind sehr an Ihrer Arbeit, Ihrem Geschäft und Ihrer Technologie interessiert“, sagte Selenskyj zu den Leitern von Unternehmen, die in den Bereichen Investitionen, Banken, Export sowie im Bau-, Energie- und Technologiesektor tätig sind.

Trudeau wies seinerseits auf die Bedeutung der wirtschaftlichen Unterstützung für die Ukraine hin.

„Es muss viel getan werden, was die humanitäre und militärische Hilfe angeht. Aber auch in wirtschaftlicher Hinsicht muss noch viel getan werden. Daher bin ich froh, dass wir dies mit Präsident Selenskyj besprechen können“, sagte der kanadische Ministerpräsident.