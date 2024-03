Selenskyj traf sich mit Studenten in Sumy

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj traf während seiner Arbeitsreise in die Region Sumy am Mittwoch, den 27. März, mit Studenten der Staatlichen Universität Sumy zusammen. Das Video des Treffens wurde auf den Seiten des Präsidenten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

„Aufrichtiges Gespräch mit Studenten, die in der Region Sumy studieren. Wir werden auf jeden Fall alles tun, damit die Ukraine lebt, damit junge Menschen die Möglichkeit haben, in der Ukraine zu leben und sich zu entwickeln“, kommentierte Selenskyj das Video.

Während des Treffens interessierten sich die Studenten für einzelne Normen des Gesetzentwurfs zur Mobilisierung, die Politik der Regierung zur Rückkehr der ins Ausland evakuierten Ukrainer, mögliche Änderungen der ukrainischen Bildungsgesetzgebung und Fragen der Stimulierung der Geburtenrate.