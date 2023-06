Selenskyj will Brasiliens Präsidenten treffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj möchte den brasilianischen Staatschef Luiz Inacio Lula da Silva treffen. Dies sagte das Staatsoberhaupt bei einem Gespräch mit lateinamerikanischen Medien.

„Ich bin an einem Treffen mit Präsident Lula interessiert. Ich habe jedes Format angeboten. Ich habe den Präsidenten wiederholt eingeladen, die Ukraine zu besuchen“, sagte er.

Selenskyj sagte, dass sein Team mit Vertretern des brasilianischen Staatschefs in Kontakt gestanden habe, als dieser in Europa mit den Spaniern und Portugiesen zusammenkam. Der Präsident hofft, „diese Zeit nutzen zu können, da die Entfernung bereits geringer ist“.

Zu der Tatsache, dass die beiden Staatsoberhäupter sich nicht auf dem G7-Gipfel getroffen haben, und zu den Gerüchten, dass die Ukraine angeblich kein Interesse daran habe, sagte Selenskyj, dass dies „Unsinn“ sei und dass „nicht seriöse und unsachliche Leute“ darüber reden würden. Er merkte an, dass „irgendetwas beim G7-Gipfel nicht geklappt hat, aber ganz sicher nicht von unserer Seite aus“.

„Ich bin an einem Treffen mit Präsident Lula interessiert. Ich denke, wir müssen reden. Ich möchte, dass so viele Länder wie möglich die Ukraine unterstützen oder Russland in dieser Situation nicht unterstützen, wenn sie nicht bereit sind, die Ukraine zu unterstützen, leider. Für mich ist es wichtig, dass die Menschen alle Einzelheiten der Geschehnisse verstehen“, sagte der ukrainische Staatschef.

Am 28. Mai telefonierte der brasilianische Präsident mit dem russischen Staatschef, um mit ihm Fragen im Zusammenhang mit dem Frieden in der Ukraine zu erörtern.