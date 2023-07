Selenskyj will Kulturminister ersetzen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In einer abendlichen Videoansprache an das ukrainische Volk am 20. Juli erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, er wolle einen Nachfolger für Kulturminister Olexander Tkatschenko finden.

„Ich habe heute mit Ministerpräsident Schmyhal über ein anderes Thema gesprochen, das vor allem unter dem Gesichtspunkt der Fairness betrachtet werden sollte: die Haushaltsausgaben. Ich habe dem Regierungschef zwei Schritte vorgeschlagen. Der erste: außerbudgetäre Mittel für Projekte zu finden, die jetzt wirklich gebraucht werden. Es gibt Menschen auf der ganzen Welt, die helfen können. Zweitens: Ich habe den Ministerpräsident gebeten, die Ablösung des Ministers für Kultur und Informationspolitik der Ukraine zu erwägen“, betonte der Präsident.