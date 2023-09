Selenskyj will mit Netanjahu sprechen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wollen diese Woche miteinander telefonieren. Es ist ihr erstes Gespräch im Jahr 2023. Dies berichtete die Times of Israel am Mittwoch, den 6. September, unter Berufung auf eine Quelle in diplomatischen Kreisen.

Der genaue Zeitpunkt des Gesprächs wird noch festgelegt. Netanjahu und Selenskyj werden über die chassidische Pilgerfahrt für die Zeit von Rosch Haschana in der ukrainischen Stadt Uman sprechen.

Eine Quelle in diplomatischen Kreisen der ukrainischen Tageszeitung RBC-Ukraine bestätigte die Informationen des israelischen Medienhauses und merkte außerdem an, dass das Telefonat von Israel initiiert werden soll.

Selenskyj und Netanjahu haben zuletzt am 31. Dezember 2022 miteinander gesprochen. Das ukrainische Staatsoberhaupt gratulierte dem neuen Ministerpräsident Israels, Benjamin Netanjahu, persönlich zu seinem Amtsantritt.