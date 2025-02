Selenskyj hat die Zusammensetzung des NSDC geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat ein Dekret zur Änderung der Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine erlassen. Der Leiter des staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, Philip Pronin, wurde in den Rat berufen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Website des Präsidialamtes.

„In Übereinstimmung mit dem vierten Teil des Artikels 107 der Verfassung der Ukraine erlasse ich hiermit: in teilweiser Abänderung des Artikels 1 des Erlasses des Präsidenten der Ukraine vom 29. März 2024 Nr. 193/2024 „Über die Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine“… in die personelle Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine Pronin Philip Jewhenowytsch, Leiter des Staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine, aufzunehmen“, heißt es in dem Dokument.

Zur Erinnerung: Ende 2024 ernannte das Ministerkabinett Philip Pronin zum Leiter des Staatlichen Finanzüberwachungsdienstes der Ukraine. Zuvor war er der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Poltawa.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Zusammensetzung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine (NSDC) geändert. Ihor Cherkasky wurde aus diesem Gremium entfernt.