Selenskyj hat den Zweck seines Aufenthalts in der Türkei genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 7. Juli, kündigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Ankunft in der Türkei an und gab sein Programm für den Aufenthalt in dem Land bekannt.

„Ein arbeitsreicher Tag in der Türkei geht zu Ende. Gespräche mit Präsident Recep Tayyip Erdogan. Abstimmung der Positionen zu #FormulaMira, dem NAto-Gipfel, Sicherheitsgarantien und der Getreide-Initiative. Wiederaufbau der Ukraine, Verteidigungsverträge zwischen unseren Unternehmen“, umriss Selenskyj kurz die Agenda seines Besuchs in der Türkei.