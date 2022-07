Selenskyjj zum Angriff auf Winnyzja: Sie sind Vieh

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyjj hat die russischen Aggressoren, die einen Raketenangriff auf Winnyzja gestartet und Dutzende von Menschen getötet haben, als Vieh bezeichnet. Dies sagte er auf einer Konferenz in Den Haag über die Verantwortung Russlands für Verbrechen in der Ukraine, wie der Pressedienst des ukrainischen Staatschefs am Donnerstag, 14. Juli, mitteilte.

„Heute Morgen schlugen russische Raketen in unserer Stadt Winnyzja ein. Eine gewöhnliche, friedliche Stadt. Die Marschflugkörper trafen zwei öffentliche Gebäude, zertrümmerten Wohnhäuser, ein medizinisches Zentrum – alles stand in Flammen. Autos und Straßenbahnen standen in Flammen. Dies ist ein dreister Akt des russischen Terrors. Menschen könnten das nicht tun, das sind Rinder. Acht Raketen, von denen zwei im Zentrum der Stadt einschlugen“, sagte Selenskyj

Er erinnerte daran, dass sich der Abschuss des Fluges MH17 durch Russland bald zum achten Mal jährt. Der Präsident betonte, dass dieses Verbrechen, wie viele andere, durch Russlands ursprüngliches Verbrechen der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine verursacht wurde.

„Wir müssen uns daran erinnern, warum dieses Verbrechen möglich war. Wir dürfen nicht vergessen, dass sie nicht die einzige ist. Es ist auch nicht zufällig. Diese Katastrophe war nur eine von vielen Katastrophen und Tragödien, die durch das russische Hauptverbrechen der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine verursacht wurden. Das alles begann 2014 und dauert noch immer an“, sagte der Präsident…