In Sewastopol in der Nähe der Kosakenbucht waren eine Reihe von Explosionen zu hören - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im vorübergehend besetzten Sewastopol, in der Nähe der Kosakenbucht, sind explosionsähnliche Geräusche zu hören. Augenzeugen berichten von etwa acht solcher Explosionen. Darüber berichtet Krym.Realii auf seinem Telegram-Kanal.

„In Sewastopol gab es acht laute Geräusche, die Explosionen oder Artilleriesalven ähneln, berichtet unser Korrespondent“, heißt es in der Nachricht.

Die ersten vier dieser Geräusche waren um 11:06 Uhr Kiewer Zeit zu hören. Einige Minuten später ertönten vier weitere.

„Der Korrespondent gibt an, dass die Geräusche vorläufig aus dem Gebiet der Kosakenbucht kommen. In lokalen Telegramkanälen wird ebenfalls über laute Geräusche in der Stadt berichtet“, schreibt die Presse.

Die Publikation fügte hinzu, dass die russischen Behörden und das russische Militär sich noch nicht zu der Situation geäußert haben. Vor den Explosionen wurden keine Übungen angekündigt.

Erinnern Sie sich, in der Nacht von Donnerstag, 28. Dezember, im besetzten Sewastopol eine Reihe von Explosionen. Die örtlichen „Behörden“ meldeten traditionell den angeblichen Abschuss des unbemannten Luftfahrzeugs.