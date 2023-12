Shahed-Drohnen fliegen nach Norden, die Luftverteidigung funktioniert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Russen haben am Dienstagabend, den 19. Dezember, eine weitere Serie von Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed über der Ukraine abgeschossen. In einer Reihe von Regionen und in Kiew wurde der Luftalarm ausgerufen.

Insbesondere wurde der Alarm von der Region Cherson bis zur Region Tschernihiw ausgerufen.

Beobachtergruppen berichten, dass bisher nur wenige Drohnen aufgetaucht sind und dass sie sich in nördlicher Richtung bewegen.

Um 23:03 Uhr teilte die Militärverwaltung der Stadt Kiew mit, dass in den Vororten der Hauptstadt die Luftabwehr arbeitet.

Wir werden daran erinnern, dass heute Abend Drohnen Cherson angegriffen haben, wobei zwei Menschen – ein Kind und eine Frau – verletzt wurden.

Zuvor zeigte die Polizei den Schlag von „Shahid“ auf das Krankenhaus in der Nähe von Cherson. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich Streifenpolizisten und Krankenhausmitarbeiter in dem Gebäude. Ein Dienstfahrzeug wurde durch den Beschuss beschädigt.