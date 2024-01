Es sind Einzelheiten über den massiven Beschuss der Region Sumy bekannt geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Truppen haben die Siedlung Znob-Novhorodske im Bezirk Shostka der Region Sumy mit Mörsern und Mehrfachraketenwerfern beschossen. Infolge des feindlichen Angriffs wurden drei Menschen getötet. Dies berichtete der Pressedienst der regionalen Militärverwaltung am Freitag, den 29. Januar.

„Mindestens 20 Explosionen wurden registriert. Als Folge des Beschusses wurden vorläufig zwei Menschen sofort getötet, zwei wurden verwundet. Leider ist einer von ihnen auf dem Weg ins Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben“, heißt es in dem Bericht.

Durch den Beschuss wurden sechs private Wohnhäuser, ein landwirtschaftliches Gebäude, eine Sommerküche, ein privates Auto, eine Filiale der New Post, ein Industrieunternehmen, ein Geschäft und eine Stromleitung beschädigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass vom Rand des Dorfes bis zur Grenze mit Russland – weniger als 5 km. „Denken Sie daran, dass in der 5-Kilometer-Zone eine freiwillige Evakuierung der Bevölkerung stattfindet. Den Bewohnern der gefährlichen Gebiete wird geholfen, in sicherere Gebiete zu ziehen“, betonte die regionale Militärverwaltung.

Über die Tatsache des Beschusses wurde eine vorgerichtliche Untersuchung eingeleitet, berichtete der Pressedienst der Generalstaatsanwaltschaft.

„Als Folge des feindlichen Angriffs wurden zwei Zivilisten verletzt. Die Opfer wurden in das Krankenhaus eingeliefert. Einer von ihnen, ein 71-jähriger Mann, ist später an seinen Verletzungen gestorben. In dem beschädigten Privathaus fanden die Rettungskräfte beim Löschen des Feuers Überreste, die nun zur Identifizierung geschickt werden“, heißt es in dem Bericht.