Der skandalöse Ex-Militäroffizier aus Riwne ist bereits von der Front zurückgekehrt - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

TSN berichtet, dass Olexander Yarmoshevych zum Kommandeur der Brigade in Uschhorod ernannt wurde und eine neue Brigade aufbauen soll.

Der ehemalige Leiter des territorialen Zentrums für Akquisition und soziale Unterstützung in Riwne, Alexander Jarmoschewitsch, der nach dem skandalösen Video seiner Küsse in seinem Büro beschlossen hatte, an die Front zu gehen, ist bereits von der Frontlinie zurückgekehrt und hat einen neuen Posten erhalten. Dies berichtet TSN und behauptet, das entsprechende Dokument über die neue Ernennung des Offiziers zu besitzen.

Es wird berichtet, dass Alexander Yarmoshevich zum Kommandeur der Brigade in Uschhorod ernannt wird und eine neue Brigade gründen muss.

Alexander Jarmoschewitsch. Foto: Telegraph

Wir erinnern daran, dass der Leiter des territorialen Zentrums für Erwerb und soziale Unterstützung von Riwne, Oberstleutnant Alexander Jarmoschewitsch, in einen Liebesskandal verwickelt wurde. Im Netz erschien ein Video, wie er am Arbeitsplatz mit mehreren Kollegen küsst.

Die Bodentruppen teilten mit, dass sie eine Dienstinspektion eingeleitet haben, deren Ergebnisse eine angemessene Bewertung sowohl des Inhalts des bearbeiteten Videos als auch der Tatsache der Einrichtung einer geheimen Videoüberwachung in dem Büro ergeben werden. Es wurde ein Appell an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden eingeleitet.

Danach wurde berichtet, dass der Militärkommandant beschlossen hat, an die Front zu gehen.