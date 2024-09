Soziale Medien zeigten ein Munitionsdepot in der Region Krasnodar vor dem Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Viele der Munition befand sich außerhalb der Schutzräume, weil die Russen sie ständig mit Zügen und Lastwagen abtransportierten.

In dem angegriffenen Lagerhaus in der Region Krasnodar wurde die Munition unter freiem Himmel gelagert. Dies berichtete der OSINT-Forscher Daniele am Samstagmorgen, den 21. September, im sozialen Netzwerk X.

Er veröffentlichte mehrere Satellitenbilder von einem Munitionsdepot im Dorf Kamenny im Bezirk Tikhoretsky vor dem nächtlichen Angriff.

„Das Depot war alt und nicht einmal nach modernen Standards geschützt …. aber es scheint, dass, wie immer, eine Menge Munition draußen gelassen wurde. Wahrscheinlich, weil sie für den Transport mit Zügen und Lastwagen bereit war“, schrieb er.

Nach Ansicht des OSINT-Forschers war das Lagerhaus anfällig für Drohnenangriffe.

„Sie können die Munition entlang der Hauptstraße sehen und die Lastwagen, die dort ein- und ausfahren. Lastwagen, die wie Zivilisten aussehen“, fügte er hinzu.

Unterdessen wurde in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, auf dem die Bewohner der Stadt Tichorezk starken Rauch beobachten. Diese Siedlung liegt 10 Kilometer von dem angegriffenen Munitionsdepot entfernt.