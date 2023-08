Spionageabwehr Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat einen Flugplatz in Kursk angegriffen - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Militärische Spionageabwehr Ukrainischen Sicherheitsdienstes angegriffen ein Flugplatz in der russischen Stadt Kursk in der Nacht vom 27. August. Dies berichtet RBC-Ukraine unter Berufung auf Quellen im Sicherheitsdienst der Ukraine.

Nach Angaben des Medienhauses haben Kamikaze-Drohnen vier Su-30- und eine MiG-29-Maschine abgeschossen. Unter den getroffenen Zielen befinden sich auch Radare des S-300-Komplexes und zwei Pantsir.

Fast alle Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes flogen nach vorläufigen Informationen zu ihren Zielen, nur drei von ihnen wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen.

„Nach der Tatsache zu urteilen, dass sogar die Russen selbst mindestens 13 Explosionen registrierten, war die „Klatsche“ beeindruckend. Die genauen Folgen der Treffer und die Zahl der Toten und Verletzten werden wir in naher Zukunft erfahren“, fügte der Sicherheitsdienst der Ukraine hinzu.

Eine weitere „Klatsche“ wurde von militärischen Spionageabwehrbeamten der 13. Hauptdirektion des Sicherheitsdienstes der Ukraine erfolgreich gezündet.

Mindestens vier Explosionen ereigneten sich in der Nacht in Kursk, und Anwohner hörten Maschinengewehrsalven in der Umgebung. Ebenfalls in Kursk stürzte offenbar eine Drohne in ein Wohnhaus, wobei niemand verletzt wurde.