Sprachinspektoren nehmen ihre Arbeit in Iwano-Frankiwsk auf

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Sprachinspektoren in Iwano-Frankiwsk werden den Gebrauch des Russischen in der Stadt nicht bestrafen und die Menschen tolerant ermutigen, die Staatssprache zu sprechen.

In Iwano-Frankiwsk werden ab dem 28. Oktober die ersten freiwilligen Sprachinspektoren ihre Arbeit aufnehmen. Dies gab der Bürgermeister Ruslan Marcinkiv am Donnerstag, den 24. Oktober, in der Sendung TRK Tower bekannt.

Ihm zufolge handelt es sich bei den Sprachfreiwilligen um etwa 40 Personen, unter denen sich viele junge Leute befinden.

„Ich hatte erwartet, dass es vor allem ältere Menschen sind, aber es gibt viele junge, fortschrittliche Menschen. Interessant ist, dass ein Drittel von ihnen Binnenflüchtlinge sind“, so Marcinkov.

Er betonte, dass die Sprachfreiwilligen nicht den Gebrauch des Russischen bestrafen, sondern für ukrainische Sprachkurse werben, Flugblätter verteilen, die Einhaltung der Sprachgesetze überwachen oder an Bildungsveranstaltungen teilnehmen werden.

„Wir haben uns für die Winterzeit eine Vielzahl von Veranstaltungen überlegt, an denen auch Schriftsteller und Theater beteiligt sind“, erklärte Marcinkov.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Iwano-Frankiwsk erklärt, dass die öffentlichen Inspektoren des Programms zur Unterstützung der ukrainischen Sprache in Iwano-Frankiwsk den Gebrauch der russischen Sprache auf den Straßen und in den Einrichtungen der Stadt nicht bestrafen werden.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass im ersten Quartal 2024 beim Beauftragten für den Schutz der Staatssprache 569 Beschwerden von Bürgern über Verstöße gegen die Sprachgesetzgebung eingegangen sind.