Der staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine hat die Zahl der Ausreiseverweigerungen pro Tag gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Auch die Zahl der Verweigerungen des Grenzübertritts für Männer wegen des Fehlens eines militärischen Registrierungsdokuments nimmt von Tag zu Tag ab.

In den letzten Tagen wurden 28 Männer wegen des Fehlens eines militärischen Registrierungsdokuments nicht über die Grenze gelassen. Dies berichtete der Vertreter des staatlichen Grenzdienstes Andrij Demchenko in der Sendung des TV-Marathon am Montag, den 22. Juli.

Demtschenko stellte fest, dass die Zahl der Zurückweisungen von Männern beim Grenzübertritt wegen des fehlenden militärischen Registrierungsdokuments jeden Tag abnimmt.

„Der Anteil der Grenzübertritte von Männern bei der Ein- und Ausreise nimmt nicht wesentlich zu. Die Hauptkategorie der Grenzgänger sind Frauen, Kinder, ältere Menschen und Ausländer. Im Allgemeinen hat der Personenverkehr im Sommer, ab Juni, deutlich zugenommen. Insbesondere an den Wochenenden sind es etwa 130 Tausend Menschen pro Tag in beide Richtungen. An Wochentagen überqueren bis zu 120 Tausend Menschen die Grenze in beide Richtungen“, erklärte er.

Gestern lag die Zahl der Grenzübertritte in beiden Richtungen bei 131 Tausend. In die Ukraine sind 13 Tausend mehr Bürger eingereist als ausgereist.

Auch der Sprecher darauf hingewiesen, dass im Laufe des vergangenen Tages nicht die Grenze verpassen 28 Menschen wegen des Fehlens der militärischen Registrierung Dokument.

Erinnern Sie sich, ab dem 17. Juli brauchen Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren für Reisen ins Ausland einen Militärausweis.

Das Verteidigungsministerium teilte Anweisungen mit, wie man eine elektronische Kopie des Militärregistrierungsdokuments erstellen kann.

Seit dem 18. Mai haben 2 Millionen Ukrainer ihre militärischen Registrierungsdaten in Reserve+ aktualisiert.