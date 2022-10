Der Staatliche Katastrophenschutz ist nicht befugt, die Schlösser von geschlossenen Unterkünften abzuschneiden - Innenministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Rettungskräfte des Staatlichen Katastrophenschutzes haben keine rechtliche Grundlage, die Schlösser von geschlossenen Unterkünften abzuschneiden. Dies erklärte der erste stellvertretende Innenminister der Ukraine, Evgeniy Yenin, in einer Sendung des TV-Marathons am 13. Oktober.

Er kommentierte die Information der Kiewer Stadtverwaltung, dass die Rettungskräfte die Schlösser der Schutzräume abschneiden werden, wenn diese geschlossen sind.

„Gemäß dem Zivilschutzgesetzbuch liegt die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Betrieb der Schutzräume bei den lokalen Verwaltungen. Und in diesem Fall sollte klargestellt werden, dass es die Retter des Kiewer Rettungsdienstes waren, die wahrscheinlich einen funktionierenden Algorithmus für solche Aktionen haben. Was die Retter der SSES-Einheiten betrifft, so haben sie keine rechtliche Grundlage für solche Aktionen“, sagte der stellvertretende Minister.

Enin fügte hinzu, dass die Bürger ihrerseits das Recht haben und geschlossene Unterkünfte, die als in Betrieb aufgeführt sind, melden sollten.

„Wir werden Maßnahmen ergreifen und mit den örtlichen Verwaltungen zusammenarbeiten, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Schutzräume zu gewährleisten“, versicherte er.

Zuvor hatte das KSCA mitgeteilt, dass die Retter die Schlösser der Schutzräume abschneiden werden, wenn die Inhaber des Guthabens diese während des Luftangriffs nicht öffnen.

