Das Staatliche Komitee für Statistik hat die profitabelsten und die unprofitabelsten Branchen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Gewinn der ukrainischen großen und mittleren Unternehmen wuchs in der ersten Hälfte des Jahres 2024 um 49,7 Prozent.

Gewinnzuwächse wurden in der Ukraine vor allem in der Landwirtschaft verzeichnet, während Verluste – in der Unterhaltungsbranche. Dies meldet der Staatliche Statistikdienst.

Das größte Wachstum des steuerpflichtigen Gewinns in der ersten Jahreshälfte (bis Januar-Juni 2023) wurde in der Landwirtschaft, Fischerei und Forstwirtschaft verzeichnet – 502%, im Bildungswesen – 498%, bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Tätigkeiten – 369%, im Bauwesen – 103%.

Der größte Anstieg des Schadens wurde in den Bereichen Kunst, Sport, Unterhaltung und Erholung – 951%, Beherbergung und Gastronomie – 179%, Information und Telekommunikation – 89% verzeichnet.

Der Gewinn der ukrainischen großen und mittleren Unternehmen stieg in der ersten Hälfte des Jahres 2024 im Vergleich zu Januar-Juni letzten Jahres um 49,7% auf 619,6 Milliarden Hrywnja.

Die Verluste der Unternehmen stiegen im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 10,6% auf 128,4 Mrd. Hrywnja.

Das Finanzergebnis für die Besteuerung großer und mittlerer Unternehmen war positiv und belief sich auf 491,2 Milliarden Hrywnja (für Januar-Juni 2023 war es ebenfalls positiv – 298 Milliarden Hrywnja).

Der Anteil der verlustbringenden Unternehmen lag für Januar-Juni 2024 bei 25,7% (für Januar-Juni 2023 – 25,5%).