Das ukrainische BIP wuchs im Januar um 1,5%: Was sind die Triebkräfte des Wachstums?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in der Ukraine betrug im Januar 1,5%.

Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist im Januar um 1,5% gewachsen, berichtet der Pressedienst des Wirtschaftsministeriums. Nach Angaben des Ministeriums zeigten die verarbeitende Industrie, der Binnenhandel und das Baugewerbe weiterhin eine positive Dynamik. Gleichzeitig ist in der Landwirtschaft aufgrund gestiegener Produktionskosten ein Rückgang der Tierproduktion zu verzeichnen. Auch im Bergbau und im Transportwesen wurde ein Rückgang verzeichnet, berichtet das Wirtschaftsministerium. Der Grund dafür ist die Einstellung des Bergbaus in der Region Donezk, die an der Kontaktlinie liegt. Außerdem kam es aufgrund massiver Raketenangriffe zu Unterbrechungen in der Stromversorgung. Das Ministerium erinnerte daran, dass das BIP-Wachstum im Dezember 2024 auf 1,7% geschätzt wird. Die im Haushalt 2025 enthaltene BIP-Wachstumsprognose liegt bei 2,7% für das Jahr. Zur Erinnerung: Im Januar hat die Nationalbank ihre Schätzung für das reale BIP-Wachstum der Ukraine von 4,3% auf 3,6 im Jahr 2025 und von 4,6% auf 4% im Jahr 2026 herabgestuft.