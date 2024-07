Der staatliche Zolldienst hat vor Verzögerungen an den Grenzübergängen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Es kann zu Unterbrechungen in der Funktion der Software kommen, die von den Zollbeamten an den Grenzübergängen verwendet wird, wobei die Funktionsfähigkeit erhalten bleibt.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Juli wird der staatliche Zolldienst technische Arbeiten zur Aktualisierung der Serversoftware durchführen. In diesem Zusammenhang kann es zu Verzögerungen bei der Passage von Personen, Waren und Fahrzeugen über die Staatsgrenze kommen. Darüber berichtet der Pressedienst des Staatlichen Zolldienstes am Dienstag, den 30. Juli.

„Ab 23:00 Uhr am 30. Juli 2024 wird der staatliche Zolldienst technische Arbeiten zur Aktualisierung der Serversoftware des einheitlichen automatisierten Informationssystems der Zollbehörden durchführen“, heißt es in der Mitteilung.

Vorläufig werden die technischen Arbeiten etwa sechs Stunden dauern.

Es wird darauf hingewiesen, dass es während der Arbeiten zu Unterbrechungen in der Funktionsweise der Software kommen kann, die von den Zollbeamten an den Kontrollpunkten verwendet wird, ohne dass die Funktionsfähigkeit beeinträchtigt wird.

Es wird betont, dass es während der technischen Arbeiten unmöglich sein wird, den Kontrollpunkt „Uschhorod-automobile“ des Zolls von Transkarpaten zu passieren.

Der staatliche Zoll bittet dringend darum, die Informationen zu berücksichtigen, wenn Sie einen Grenzübertritt planen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Männer seit dem 17. Juli nicht mehr ohne eine Militärkarte ins Ausland reisen können.