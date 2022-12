Der Stadtrat von Tschernihiw hat sich für den entlassenen Bürgermeister eingesetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Stadtrat von Tschernihiw hat sich wegen der Entlassung des Bürgermeisters Wladyslaw Atroschenko an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewandt. Dies berichtet der Pressedienst des Stadtrats von Tschernihiw.

Die Stadträte haben die Gerichtsentscheidung zur Entlassung Atroschenkos nicht nur als einen Tritt auf die Demokratie, sondern auch als einen Spieß ins Gesicht der Einwohner von Tschernihiw bezeichnet und um eine Intervention zum Schutz der demokratischen Grundlagen der Ukraine gebeten.

„Die Einwohner von Tschernihiw haben Wladyslaw Atroschenko im November 2015 zum ersten Mal zum Bürgermeister der Stadt gewählt. Innerhalb von fünf Jahren wurde er mit einem der besten Ergebnisse bei der Unterstützung durch die Bürger in der Ukraine wiedergewählt und erhielt fast 80 % der Stimmen. Das Gerichtsurteil ist ein „Spuck ins Gesicht der Einwohner von Tschernihiw“. Tschernihiw wurde wegen der unglaublichen Tapferkeit seiner Bürger und der Tatsache, dass die ukrainischen Streitkräfte und die Bürger in der Anfangsphase des Krieges den Vormarsch des Feindes in Richtung der Hauptstadt aufhielten, zur Heldenstadt erklärt. Und es ist Bürgermeister Atroschenko, dem dies zu verdanken ist“, heißt es in der Ansprache an den Präsidenten.