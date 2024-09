Der State Property FundU verkaufte das erste Objekt zum Startpreis von Hrywnja

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Auktion konkurrierten 11 Bieter um das Objekt, was zu einem enormen Anstieg des Preises führte, vom Startpreis von 1 Hrywnja auf den Endpreis von 1.500.001 Hrywnja.

Am 10. September führte das Team des Staatlichen Eigentumsfonds die erste Auktion zur Privatisierung des Objekts mit einem Startpreis von Hrywnja 1 für den Betrag von über Hrywnja 1,5 Millionen durch. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen EigentumsfondsU am Mittwoch, den 11. September.

Das Objekt befindet sich in Kiew. Es handelt sich um ein Nicht-Wohngebäude, die ehemalige Empfangsfunkzentrale für die Flugverkehrskontrolle. Die Gesamtfläche – 25,8 Quadratmeter. Es ist derzeit reparaturbedürftig.

Bei der Versteigerung des Objekts traten 11 Teilnehmer gegeneinander an, was zu einem enormen Anstieg des Preises führte, vom anfänglichen – 1 Hrywnja, bis zum endgültigen – 1 500 001 Hrywnja. Außerdem muss der Käufer zusätzlich 300 Tausend Hrywnja Mehrwertsteuer zahlen, so dass sich der wirtschaftliche Gesamteffekt auf 1,8 Millionen Hrywnja belaufen kann.

Die Nachricht erinnerte daran, dass die Mittel aus den Verkäufen in Zukunft in den Staatshaushalt fließen werden.

Wir erinnern daran, dass der Staatliche Eigentumsfonds der Ukraine im staatlichen elektronischen Handelssystem Prozorro angekündigt hat. Verkäufe Online-Auktionen auf große Privatisierung.

Zuvor wurden im Fonds für Staatseigentum Privatisierungspläne für 2024 angekündigt. Dabei ging es nicht nur um den Verkauf von Unternehmen im Rahmen der Großprivatisierung, sondern auch um Pachtauktionen, insbesondere von staatseigenen landwirtschaftlichen Flächen.