Die Steuerbehörden haben begonnen, Daten über die Auslandskonten von Ukrainern zu erhalten

Jetzt kann die Ukraine die Steuerhinterziehung effektiver bekämpfen, was zu zusätzlichen Steuereinnahmen führen wird, so das Finanzministerium.

Der Staatliche Steuerdienst hat Informationen über die Finanzkonten von Nicht-Residenten an die Steuerbehörden anderer Länder übermittelt und von diesen Daten über die Konten von Steuerresidenten der Ukraine erhalten. Dies teilte das Finanzministerium am Freitag, den 4. Oktober mit.

Es heißt, dies sei der erste internationale automatische Austausch von Informationen über Finanzkonten im Rahmen des Common Reporting Standard (CRS) und ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Transparenz von Finanztransaktionen und zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung.

Gegenstand des Austauschs waren insbesondere Informationen über Finanzkonten, die von Finanzinstituten geführt werden und deren Inhaber in den Partnerländern ansässig sind, nämlich: Name des Inhabers, seine Adresse, steuerliche Ansässigkeit, Steuernummer, Geburtsdatum und -ort, Daten über das Finanzinstitut, Kontodetails.

Der automatische Austausch von Steuerinformationen ist Teil der Verpflichtungen, die die Ukraine im Rahmen des EU-Integrationsprozesses eingegangen ist, und zielt darauf ab, die Transparenz im Steuerbereich zu erhöhen.

„Dank des Austauschs wird die Ukraine in der Lage sein, Steuerhinterziehung effektiver zu bekämpfen, was zu zusätzlichen Steuereinnahmen und damit zur wirtschaftlichen Stabilität und Entwicklung des Landes beitragen wird“, so das Ministerium.