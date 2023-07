Die Ukraine hat die Sense Bank verstaatlicht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat beschlossen, die Sense Bank (ehemals Alfa-Bank) zu verstaatlichen. Sie wird unter der Leitung des Finanzministeriums in Staatseigentum übergehen. Dies erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal während einer Regierungssitzung am Freitag, den 21. Juli.

„Heute entscheidet die Regierung über die Beteiligung des Staates an diesem Verfahren zum Rückzug der Bank vom Markt… Das Finanzministerium wird als Organ zur Verwaltung der Gesellschaftsrechte an den Aktien der Bank gewählt. Dies wird es ermöglichen, so schnell wie möglich ein neues Management des Finanzinstituts zu ernennen“, sagte er und fügte hinzu, dass der Staat das Eigentum an den Aktien der Bank in vollem Umfang erwerben wird.

Schmyhal erklärte, diese Entscheidung solle die Stabilität des Bankensystems gewährleisten und die Interessen der Einleger schützen, da die Eigentümer der indirekten wesentlichen Beteiligung an der Bank unterstellte Personen seien.

„Wichtig ist auch, dass die Verstaatlichung keine Auswirkungen auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Bank gegenüber den Einlegern und Kunden hat“, so Schmyhal abschließend.

Der erste stellvertretende Vorsitzende des Steuerausschusses der Werchowna Rada, Jaroslaw Schelesnjak, erklärte seinerseits, dass das Kabinett die Aktien der Sense Bank für 1 Hrywnja aufkaufen wird.

Gestern wurde bekannt, dass die Nationalbank die Sense Bank aus dem Markt genommen hat. Eigentümer der Bank sind die russischen Oligarchen Michail Fridman, Pjotr Aven und Andrij Kosogow, die unter Sanktionen stehen.