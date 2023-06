LNG-Ströme nach Europa erreichen ein Allzeithoch

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Einspeisung von verflüssigtem Erdgas (LNG) von Terminals in das europäische Gastransportsystem erreichte im Mai einen Rekordwert von 12,16 Mrd. m3. Dies geht aus den Daten von Gas Infrastructure Europe (GIE) vom Freitag, den 2. Juni, hervor.

Der bisherige Höchststand wurde im April 2023 erreicht. Die LNG-Eingänge von Januar bis Mai 2023 belaufen sich auf rund 56,2 Mrd. m³, was einem Anstieg von 7 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2022 entspricht.

Nach Angaben des Europäischen Netzes der Fernleitungsnetzbetreiber (ENTSOG) hat LNG in diesem Jahr mit 35 % den höchsten Anteil an den Gaseingängen in Europa. Nordseelieferungen (hauptsächlich norwegisches Gas) stehen mit einem Anteil von 26 % an zweiter Stelle, und die Nutzung von unterirdischen Gasspeichern in der EU liegt mit 12 % an dritter Stelle.

Der Anteil der Gaslieferungen aus dem Osten (russisches Gas, ukrainische Gaslieferungen und die Entnahme von Gas durch europäische Unternehmen aus dem ukrainischen Untertage-Gasspeicher) ist auf 7,2 % gesunken. Das ist weniger als die Lieferungen aus Nordafrika (9,8 %), aber mehr als die aus dem Vereinigten Königreich (6,9 %).