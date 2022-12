Die Straßen in der Region Cherson werden von russischem Schrott befreit

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dem vom Feind befreiten Teil der Region Cherson wird die Räumung der Straßen von kaputtem russischen Gerät und Resten von Befestigungen fortgesetzt. Dies berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Jaroslaw Yanushevich.

„Straßenarbeiter fahren fort, den Müll zu beseitigen, mit dem die Raschisten unsere Straßen bedeckt haben. Dabei handelt es sich um die Überreste der feindlichen Ausrüstung und Befestigungen. Bald wird es auf den Straßen der Region Cherson nichts mehr geben, was den freien Verkehr behindert und nicht an die russische Besatzung erinnert. Derzeit ist es den Fachleuten gelungen, 163 Kilometer Staatsstraßen und 260 Kilometer Gemeindestraßen zu sanieren. Die Arbeit in dieser Richtung wird fortgesetzt!“ – berichtet der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

Unterdessen ermutigt die Guerilla die Bevölkerung in den vorübergehend besetzten Gebieten auf jede erdenkliche Weise und versichert, dass die Befreiung nicht mehr weit entfernt ist.

