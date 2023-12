Strafverfolgungsbehörden haben 104 Folterzentren in acht Regionen der Ukraine gefunden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Strafverfolgungsbehörden haben insgesamt 104 Folterzentren in acht Regionen der Ukraine gefunden. Dies erklärte Generalstaatsanwalt Andrij Kostin auf der internationalen Menschenrechtskonferenz „Freiheit oder Angst“, berichtet Ukrinform.

„In allen vom Feind befreiten Gebieten wurden Folterkammern und Orte der illegalen Inhaftierung von Menschen gefunden. Es handelt sich um 104 Folterzentren in acht Regionen der Ukraine. Die größte Anzahl von Haftanstalten wurde in der Region Charkiw gefunden – 25, in der Region Saporischschja – 18, in der Region Cherson – 11, in der Region Donezk – 10. Und auch 19 – auf dem Territorium der Russischen Föderation“, sagte Kostin.

Der Generalstaatsanwalt sagte, dass sein Büro Informationen darüber hat, dass fast 90 Prozent der Gefangenen und Inhaftierten gefoltert werden oder irgendeiner Art von Gewalt ausgesetzt sind – physisch oder psychisch.

Kostin betonte, dass bereits die Inhaftierung eines Zivilisten ein Kriegsverbrechen darstellt, während Folter, Misshandlung und der Entzug des Zugangs zur Justiz weitere separate Kriegsverbrechen sind, deren Täter bestraft werden sollten, und versicherte, dass die ukrainischen Strafverfolgungsbehörden diese Fakten in offenen Strafverfahren festhalten.

Nach Ansicht des Generalstaatsanwalts ist Folter in der Russischen Föderation eine geplante staatliche Politik.