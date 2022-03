Der Streik auf Babyn Jar: Selenskyj spricht zu den Juden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich an alle Juden der Welt gewandt und auf den Raketenangriff des russischen Militärs auf Babij Jar in Kiew hingewiesen. Eine entsprechende Videobotschaft wurde am Mittwoch, dem 2. März, veröffentlicht.

Er erinnerte daran, dass Babyn Jar ein besonderer Ort in Kiew ist, ein Ort des Gebets, ein Ort des Gedenkens an die 100.000 von den Nazis ermordeten Menschen.

„Das ist das zweite Mal, dass Sie Opfer des Holocausts töten“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass dieser Beschuss jenseits der Menschlichkeit liege.

„Es ist sehr wichtig, dass gerade Sie – Millionen von Juden auf der ganzen Welt – nicht schweigen, denn im Schweigen wird der Nazismus geboren. Schreien Sie also über die Tötung von Zivilisten, schreien Sie über die Tötung von Ukrainern“, forderte Selenskyj.

Er wies darauf hin, dass das russische Militär in der vergangenen Nacht und am Abend weiterhin friedliche Städte angriff: „Bomben, Raketen, Artillerie. Über friedliche Menschen. Immer und immer wieder. In Wohngebieten. Erneut: Mariupol, Charkiw, Schytomyr und andere Städte und Gemeinden in der Ukraine“.

„Wie geht es weiter mit Babyn Jar? Welche anderen „militärischen“ Einrichtungen bedrohen die Russische Föderation? Welche anderen „Grundlagen der NAnti-Terror-Operation“? – Die Sophienkathedrale? Lavra? St. Andrew’s Church?“, stellte der Präsident eine rhetorische Frage.

Selenskyj betonte, dass sich die Ukrainer in ihrem Heimatland befinden und ein internationales Tribunal auf die russischen Behörden wegen des Krieges gegen sie wartet…