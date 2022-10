Die Streitkräfte der Ukraine haben 40 Siedlungen in der Region Donezk befreit - Ministerkabinett

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat 40 Siedlungen in den Gemeinden Lymanska und Swiatohirsk in der Region Donezk von Eindringlingen befreit. Dies teilte der Pressedienst des Ministerkabinetts am Samstag, 8. Oktober, mit.

Nach Angaben des Ministeriums für Wiedereingliederung wurde in den befreiten Siedlungen im Norden der Region Donezk bereits mit der Wiederherstellung der Infrastruktur begonnen, und auch dort finden Stabilisierungsmaßnahmen statt.

Die Suche nach den Eigentümern der zerstörten Häuser geht weiter. In den Dörfern Krestyshche und Mayaki wird die Stromversorgung wiederhergestellt. In Swjatohorsk wird an der Wiederherstellung des Mobilfunks gearbeitet.

Das Ministerkabinett fügt hinzu, dass die Rentenzahlungen in Lyman, Swjatohorsk und dem Dorf Jarowaja wieder aufgenommen wurden.

Am Vorabend des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Streitkräfte der Ukraine in dieser Woche 776 Quadratkilometer in der Ostukraine und 29 Siedlungen, darunter sechs in der Region Luhansk befreit haben.