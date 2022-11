Die Streitkräfte der Ukraine haben mehr als 40 Dörfer und Städte befreit - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

41 Siedlungen wurden in der Südukraine befreit, aber diese Befreiung wurde durch monatelange harte Kämpfe erreicht, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Donnerstag, den 10. November.

„Es gibt heute gute Nachrichten aus dem Süden. Die Zahl der ukrainischen Flaggen, die im Rahmen der Verteidigungsoperation an ihren rechtmäßigen Platz zurückkehren, geht bereits in die Dutzende. 41 Siedlungen wurden befreit“, sagte er.

Der Präsident dankte allen unseren Helden, die für diesen Fortschritt sorgen.

„Aber während wir uns freuen, müssen wir uns alle jetzt und immer daran erinnern, was diese Bewegung bedeutet: Jeder Schritt unserer Verteidigungskräfte ist das Leben unserer Soldaten. Leben, die für die Freiheit der Ukrainer geopfert werden. Alles, was jetzt geschieht, wurde in monatelangen, erbitterten Kämpfen erreicht. Erreicht durch Tapferkeit, durch Schmerz, durch Verluste. Es ist nicht der Feind zu verlassen – es ist die Ukrainer verjagen die Eindringlinge unter großen Kosten“, sagte Selenskyj.

Er stellte auch fest, dass wie im Osten unseres Landes – in der Region Charkiw, wie auch früher im Norden – Kiew Region, Sumy Region, Tschernihiw Region, jetzt – Mykolajiw Region, Region Cherson.

„Und muss den ganzen Weg gehen – auf dem Schlachtfeld und in der Diplomatie, dass auf allen unseren Land, auf allen unseren international anerkannten Grenze, waren unsere Flaggen – ukrainische Flaggen. Und nie wieder feindliche Trikolore“, betonte der Bürge.