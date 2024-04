Die Stromtechniker von DTEK haben mehr als 100.000 Verbraucher nach dem Beschuss wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche haben die Reparaturteams von DTEK die Stromversorgung von 106,7 Tausend Ukrainern wiederhergestellt, die aufgrund des russischen Beschusses in drei Regionen ohne Strom waren. Dies berichtete die Energieholding am Montag, den 22. April.

Es wird angegeben, dass es sich um 89 Siedlungen in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk und Odessa handelt.

„Die Zone mit den aktivsten Kämpfen bleibt Donezk. Die Region ist ständigem Beschuss ausgesetzt, der weiterhin täglich Netze und Umspannwerke zerstört. In der vergangenen Woche ist es den Energietechnikern gelungen, 68,9 Tausend Familien in der Frontregion wieder mit Strom zu versorgen“, heißt es in dem Bericht.

Auch die Russen haben den Beschuss im Süden der Region Dnipropetrowsk intensiviert. Hier gelang es den Reparaturteams im Laufe der Woche, eine Reihe von Netzschäden zu beheben und 36,2 Tausend Verbrauchern wieder Licht zu geben.

Darüber hinaus wurde die Region Odessa am vergangenen Wochenende erneut beschossen. Stromleitungen wurden beschädigt und 1,4 Tausend Kunden waren stromlos. Die Stromversorgung wurde umgehend wiederhergestellt.

„Die Stromtechniker tun alles, um die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Sie beginnen mit der Arbeit, sobald sie von den ukrainischen Streitkräften und dem Staatlichen Dienst für Notfallsituationen die Erlaubnis und den Zugang zum Schadensort erhalten haben“, sagte das Unternehmen.