Stromtechniker haben 123.000 Kunden nach dem Beschuss in dieser Woche wieder mit Strom versorgt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vergangenen Woche – vom 5. bis 11. Februar – haben die Reparaturteams von DTEK 123 Kunden in Kiew und 45 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk, die aufgrund des russischen Beschusses ohne Strom waren, wieder mit Strom versorgt. Dies gab die Energieholding am Mittwoch, den 14. Februar bekannt.

So waren am 7. Februar die Kiewer Stromnetze aufgrund eines weiteren feindlichen Raketenangriffs betroffen. Ingenieure des Energieversorgers schlossen umgehend Häuser mit Hilfe von Notstromversorgungssystemen an, um 29 Tausend Kiewer Familien im Bezirk Dniprovsky so schnell wie möglich wieder mit Licht zu versorgen.

Das Unternehmen erinnerte daran, dass in der Region Donezk weiterhin aktive Feindseligkeiten stattfinden – ständiger Beschuss, Raketen- und Luftangriffe zerstören das Energiesystem der Region. Hier gelang es den Energietechnikern eine Woche lang, 66 Tausend Familien wieder mit Licht zu versorgen.

„Die Region Dnipropetrowsk leidet ebenfalls unter feindlichem Beschuss – vor allem im Süden. Hier gelang es innerhalb einer Woche, die Stromversorgung für 28 Tausend Familien wiederherzustellen. Der Großteil der Aktualisierungen – nach dem nächtlichen Angriff feindlicher unbemannter Luftfahrzeuge auf den Bezirk Pawlohradski in der Nacht des 11. Februar“, heißt es in dem Bericht.

Die Spezialisten der Betreiber der Verteilersysteme DTEK Networks stellen die Netze wieder her, sobald sie die Erlaubnis der Streitkräfte der Ukraine und des Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen erhalten.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Stromtechniker von DTEK im Januar 713.000 Verbrauchern, die aufgrund des Beschusses in den Regionen Kiew, Kiew, Donezk, Odessa und Dnipropetrowsk ohne Strom waren, wieder Licht gegeben haben.