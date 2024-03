Stromtechniker haben 18 Siedlungen nach russischem Beschuss wieder an das Stromnetz angeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Reparaturteams von DTEK mehr als 14.000 Verbraucher in 18 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk nach russischem Beschuss wieder mit Strom versorgt. Dies berichtete der Pressedienst der Energieholding am Dienstag, den 5. März.

So haben gestern im Donbass Reparaturarbeiter die Folgen der Feindseligkeiten beseitigt und die Stromversorgung für 11,8 Tausend Kunden in 13 Siedlungen, die aufgrund der Feindseligkeiten stromlos waren, wieder aufgenommen.

Und in der Region Dnipropetrowsk haben die Techniker 2,6 Tausend Familien wieder mit Strom versorgt, deren Häuser aufgrund von Raketenangriffen und Granatenbeschuss ohne Strom geblieben waren.

„Trotz des regelmäßigen Beschusses der Donezkina und der Region Dnipropetrowsk unternehmen die Energietechniker weiterhin größte Anstrengungen, um die vom Feind beschädigten Energieanlagen schnell zu reparieren“, heißt es in dem Bericht.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Energieunternehmen von DTEK in zwei Monaten des Jahres 2024 mehr als 1,1 Millionen Ukrainern, die aufgrund des russischen Beschusses ohne Strom waren, wieder Licht gegeben haben.