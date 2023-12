Stromtechniker haben den Bewohnern von zwei Gemeinden in der Region Donezk das Licht zurückgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Reparaturteams von DTEK haben das Licht in den von den Militäroperationen betroffenen Gemeinden im Norden der Region Donezk vollständig wiederhergestellt. Dies teilte der Pressedienst der Holding am Donnerstag, den 27. Dezember mit.

„In mehr als 20 Siedlungen wurde das Licht in den Häusern von mehr als 15 Tausend Familien wiederhergestellt, insbesondere in den Gemeinden Lymanaya und Sviatogorskaya. Dies war entscheidend für die Wiederherstellung des Lebens in den entvölkerten Gemeinden“, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt haben die Stromtechniker mehr als 370 Kilometer der durch den Beschuss zerstörten Stromleitungen wiederhergestellt. Außerdem wurden 14 Hochspannungsschaltanlagen und 126 Umspannwerke repariert und angeschlossen.

„DTEK hat seine Kräfte und Ressourcen gebündelt, und mehr als 60 Energiearbeiter haben Seite an Seite gearbeitet, um die entvölkerten Gemeinden in der Region Donezk wiederherzustellen. Unterstützt wurden sie von 34 Spezialisten aus drei DTEK OSRs in den Regionen Odessa, Dnipropetrowsk und Kiew“, sagte Olexander Fomenko, CEO von DTEK Networks.

Alle Arbeiten werden erst nach der Inspektion der Sappeure durchgeführt, und die Mitarbeiter arbeiteten mit speziellen Helmen und kugelsicheren Westen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Stromtechniker von DTEK am 24. Dezember die Stromversorgung für 36.000 Verbraucher in 116 Siedlungen in den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk wiederhergestellt haben. Sie waren wegen des Beschusses stromlos gewesen.

Am 23. Dezember wurden fünf Stromtechniker, die im Wärmekraftwerk von DTEK in der Frontregion arbeiteten, nach intensivem Beschuss verletzt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert.