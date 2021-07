Sturm mit Wolkenbruch überflutet Kiew - Foto, Video

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Samstagabend, den 17. Juli, wurde Kiew von einem Gewitter heimgesucht, wie es die Meteorologen zuvor angekündigt hatten. Das Wasser überflutet weiterhin die Straßen und U-Bahnen der Stadt. Es wird berichtet, dass starke Winde bereits einen Baum in der Oleksandr Arkhipenko Straße umgestürzt haben.

In der Victory Avenue, in der Nähe des Circus, unweit des Hauptbahnhofs, kam es zu großflächigen Staunässen. Das Video zeigt einen starken Wind auf der Ljutneva-Straße, beim Restaurant Mayachok: Schirme und Liegestühle wurden kaum noch gehalten.

Ein Fußgängerübergang in der Nähe der U-Bahn-Station Olimpiiskaya ist überflutet – die Menschen müssen durch das Wasser laufen oder sich andere Übergänge suchen.

Unterdessen werden die Ukrainer am Sonntag, den 18. Juli, einen weiteren heißen Tag erleben, so das ukrainische Hydrometeocenter. In einigen Regionen wird jedoch mit Regen gerechnet.