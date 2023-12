Der suspendierte stellvertretende Leiter der Nationalen Polizei ist an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt - Massenmedien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der stellvertretende Leiter der Nationalen Polizei, Dmytro Tyshlek, dem von Journalisten wahrscheinliche Verbindungen nach Russland nachgewiesen wurden, ist an seinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Die Inspektion der Dienststelle hat keine Gründe für seine Entlassung gefunden. Dies wurde am Vortag von Censor.net berichtet, das eine Anfrage an das Innenministerium gestellt und eine Antwort erhalten hatte.

Das Ministerium erinnerte daran, dass Dmytro Tyshlek für einen Monat vom Dienst suspendiert war, während die offizielle Untersuchung durchgeführt wurde. Aber bereits am 29. November kehrte er in den Dienst zurück.

„Die offizielle Untersuchung hat keine Fakten ergeben, die auf das Vorhandensein von Verbindungen von Tishlek DP zu irgendwelchen kriminellen Behörden hinweisen, einschließlich derjenigen, die in der journalistischen Untersuchung erwähnt wurden“, heißt es in der Mitteilung.

Das Innenministerium wies auch darauf hin, dass es keinen Grund gibt, Tishlek an einem Lügendetektor zu testen, und dass er von sich aus einen solchen Wunsch nicht äußert.

„Gleichzeitig informieren wir, dass die Schlussfolgerung über die Festlegung von Gründen für die Entlassung von Tishlek DP möglich ist, nach Erhalt der Ergebnisse der Prüfung von Materialien der offiziellen Untersuchung an die Nationale Agentur für die Verhinderung von Korruption und das State Bureau of Investigation zu machen“, fügte im Ministerium für innere Angelegenheiten.

Zuvor hatte Bihus.Info eine Untersuchung veröffentlicht, wonach die Frau des stellvertretenden Leiters der Nationalen Polizei Dmitry Tishlek ihren russischen Pass nicht verloren hat. Es wurde auch behauptet, dass Tishlek selbst Immobilien und Autos der Familie des Partners des Chefs der kriminellen Gruppe von Rostow nutzt.